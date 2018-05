Lokalsport: FC-Reserve ohne Druck im letzten Spiel

Kleve Bezirksliga: 1. FC Kleve II - SV Sevelen (So., 15 Uhr).

Am vergangenen Sonntag war bei der Reserve des 1. FC Kleve das große Durchatmen zu spüren. Die Mannschaft und Assistent Edwin Schaale saßen noch lange zusammen. Schaale: "Dass wir es endlich geschafft haben, war eine Erleichterung für uns." Trainer Torben Sowinski war da schon auf dem Rückweg und fand trotz des verdienten 5:2-Erfolgs beim SV Budberg aber auch kritische Worte: "Die erste Hälfte war überragend, keine Frage. Aber wenn man beim Stand von 4:1 in doppelter Unterzahl spielen muss und die Partie eventuell noch in eine andere Richtung gekippt wäre, dann hätte das eine Woche später auch schlimme Auswirkungen für uns haben können. In diesem Moment an der Seitenline in Budberg hatte ich schon solche Gedanken im Kopf." In der Tat fehlen den beiden Coaches neben den langwierigen Ausfällen zusätzlich auch die Leistungsträger Otman Maehouat (Gelb-Rot) und Patrick Braun (Rot).