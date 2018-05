Kleve: Kisters-Schüler im Alten Tiergarten

Kleve 120 interessierte Schüler der 7. Klassen der Karl-Kisters-Realschule waren bei der diesjährigen Erkundung des Alten Tiergartens dabei. Dort besichtigten die Jugendlichen Alleen und Wege, Busch und Baum, Entwässerungsgräben und Aussichtshügel.

Der geschichtliche Hintergrund zur Entstehung der Parkanlagen im 17. Jahrhundert als herausragende Zeitepoche war für die meisten Schüler Neuland: Kleve wurde brandenburgische Residenz. Als Statthalter-Vertreter des Kurfürsten in Berlin wirkte Johann Moritz von Nassau-Siegen seit 1647 planend, bauend, grabend und pflanzend 30 Jahre in Kleve. Noch heute sind die Spuren dieses Gartenschöpfers sichtbar und machen Kleve besonders schön. Das soll auch so für immer erhalten bleiben.

Die Schüler wollen gerne dabei mithelfen, dass der Alten Tiergarten - auch als Wald- oder Landschaftspark - gepflegter wirkt: Sie wollen genauer hinsehen. Denn Müll hat im schönen Wald und in der Landschaft nichts zu suchen. Engagiert sammelten alle Gruppen an vielen Stellen Müll in allerlei Ausführung. Wo kein Müll liegt, wirft auch keiner mehr Müll in die Natur - so die Hoffnung der Schüler.