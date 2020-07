Drogen : Bundespolizei findet Marihuana in Getränkedose

Kranenburg-Wyler Am Kranenburger Grenzübergang Wyler wurden bei einem Mann, der in die Bundesrepublik einreisen wollte, 6,3 Gramm Marihuana gefunden.

Die Bundespolizei hatte am Mittwoch einen 32-jährigen Deutschen am Kranenburger Grenzübergang Wyler überprüft, der in die Bundesrepublik einreisen wollte. Als die Beamten den Mann nach dem Grund für seine Reise befragten, antwortete der sichtlich nervöse 32-Jährige, dass er aus Bad-Sassendorf nach Nimwegen gereist sei, um sich in einem Einrichtungshaus einen Teppich anzusehen. Bei einer Kontrolle des Wageninneren entdeckten die Beamten im Ablagefach der Fahrertür eine verschraubte Getränkedose, in der eine Tüte mit 6,3 Gramm Marihuana steckte. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Reisende weiterfahren.