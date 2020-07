Lokale Wirtschaft : Geburtstag bei Goebel

Kleve Das Klever Unternehmen Goebel Glas- und Gebäudereinigung wird 60 Jahre alt. Die Firma ist stetig gewachsen, auch weil das Angebot erweitert wurde. Es geht nicht mehr allein um sauberes Glas. Mittlerweile sind mehr als 70 Mitarbeiter bei dem ehemaligen Familienbetrieb beschäftigt.

Gegründet wurde die Firma von Erich Goebel. Der Name ist geblieben. Was sich hingegen geändert hat, ist das Angebot der Reinigungsfirma. „Am Anfang ging es allein darum, Fenster zu säubern. Mit den Jahren ist die Nachfrage in anderen Bereichen stets größer geworden“, sagt der Geschäftsführer. Dazu gehört auch das Reinigen von Gebäuden.

Die Kundschaft der Reinigungsfirma ist ebenso breit gestreut wie auch über den Niederrhein verteilt. Zu einem der größten Auftraggeber zählen die Studentenwerke Düsseldorf. Für die Studentenheime an der Hochschule. Das bekannteste Objekt, in dem die Firma für gute Sicht sorgte, war die Schwanenburg. „Hunderte Fensterchen, da war es nahezu filigrane Arbeit“, sagt der 57-Jährige. Der Kunde ist weg, andere kommen aufgrund veränderter Bauweisen hinzu. So wird wesentlich mehr in Einfamilienhäusern geputzt als noch vor einigen Jahren. Ein Grund dafür sei, so der Geschäftsführer, die Planungen der Architekten. „Heute wird viel mehr mit Glas gebaut. Auch teilweise so, dass man es ohne eine Fachfirma kaum erreichen kann.“ Erreichbarkeit ist auch bei Goebel ein Thema. Häufig kommt man selbst ohne Hubwagen nicht an alle Stellen. „Als wir die Decke der alten Materborner Kirche gesäubert haben, ging das auch nicht ohne Arbeitsbühne.“