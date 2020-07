CDU Wahlkampfprogramm : Schulen müssen in fünf Jahren fertig sein

Kleve Die Klever CDU stellte ihr Programm zur Wahl vor: Sie geht mit Schul- und Wirtschaftsthemen in den Wahlkampf, möchte mehr als nur symbolischen Klimaschutz und möchte Innenstadt attraktiver machen.

Wirtschaft Die CDU habe in den vergangenen Jahrzehnten den Strukturwandel in Kleve gestaltet und die Stadt wirtschaftlich gut aufgestellt. In Zeiten der Krise habe Kämmerer Haas richtig gehandelt, indem er die Haushaltssperre verhängt und bereits knapp zwei Millionen Euro gespart habe. Man wolle die Glasfasertechnik weiter voranbringen und stärker ausbauen und wolle mehr Druck für den Bau der B220neu als Umgehung Kellens machen. Wichtig sei der Neubau eines Technologiezentrums als Innovationszentrum zusammen mit der Hochschule. Man sehe da im Bereich des XOX-Geländes auf städtischem Grund einen guten Standort. Außerdem wolle man weitere Gewerbeflächen zur Verfügung stellen.

Klimaschutz Gebing unterstreicht, dass in Zusammenarbeit mit den Grünen in den vergangenen 15 Jahren Einiges erreicht worden sei – ein Beispiel sei der lange vor FFF verabschiedete Klimaschutzfahrplan. Die CDU wolle für die Bürger Anreize schaffen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Auch finanzieller Art, beispielsweise beim Rückbau von Steingärten, so Gebing. Der ÖPNV solle besser getaktet und verbunden werden, man wünsche Fahrradtrassen die auch in die Ortschaften führen.