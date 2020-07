Prozess in Kleve : Gericht verhängt Bewährungsstrafen im Haschisch-Prozess

Insgesamt 5,78 Kilogramm Haschisch fand die Polizei bei der Kontrolle am Grenzübergang in Straelen. Foto: Polizei Kleve

Kleve/Straelen/Köln Der 32-Jährige Angeklagte half einem Drogenhändler, einen Fahrer für eine Haschisch-Lieferung zu finden. Dafür wurde er nun zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Die Erleichterung ist dem 32-Jährigen nach der Urteilsverkündung anzusehen. Er kam in Handschellen, und darf ohne gehen. Fünf Monate hat er in Untersuchungshaft gesessen, konnte seine Familie kaum sehen, weil die Besuchsmöglichkeiten in den Justizvollzugsanstalten aufgrund Corona stark eingeschränkt sind. Auch eingeschüchtert wurde er in der JVA: Von einem Mitinsassen, der den Kölner Drogenhändler und Auftraggeber der Kurierfahrt kennt.