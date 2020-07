Sichergestelltes Rauschgift : Richter schickt Neusser Drogendealer in Untersuchungshaft

Richter schickt Neusser Drogendealer in Untersuchungshaft

In Summe stellten die Beamten knapp fünf Kilo Marihuana, 100 Gramm Kokain und 5000 Euro Dealgeld sicher. Foto: Polizei

Neuss Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag ist den Fahndern der Neusser Polizei ein Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler gelungen. Zwei von ihnen wurden nun beim Amtsgericht vorgeführt.

Der Richter schickte einen 22-Jährigen in Untersuchungshaft. Gegen einen 23-Jährigen erging ein Haftbefehl, der gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Am Dienstag durchsuchten Fahnder eine Wohnung um Dreikönigenviertel. Aus vorangegangenen Ermittlungen lagen der Kriminalpolizei Hinweise darauf vor, dass dort Drogen in nicht geringer Menge für den Weiterverkauf "gebunkert" wurden. In Summe stellten die Beamten knapp fünf Kilo Marihuana, 100 Gramm Kokain und 5000 Euro Dealgeld sicher. Vier Neusser im Alter von 19 bis 23 Jahren nahm die Polizei vorläufig fest. Die jungen Männer stehen im Verdacht, einen regen Rauschgifthandel betrieben zu haben.