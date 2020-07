Maschinenbauer aus Kleve : Ipsen streicht 160 Stellen – IG Metall "erschüttert"

Der Ipsen-Standort in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Grund dafür seien Marktveränderungen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Automobil- und Luftfahrtindustrie, teilt der Maschinenbauer mit. Der Standort aber bleibt. Die IG Metall sei "erschüttert, aber nicht überrascht."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Für die Klever Belegschaft des Maschinenbauunternehmens Ipsen ist es ein Desaster. Die Geschäftsführung der Firma mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien teilte am Mittwochvormittag mit, dass voraussichtlich 160 und damit knapp die Hälfte aller Stellen am Standort in Kleve gestrichen werden sollen. Der Abbau solle möglichst sozialverträglich erfolgen, so das Unternehmen.

„Vor dem Hintergrund der Marktveränderungen sowie der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in den für Ipsen wesentlichen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie, hat der Experte für Industrieöfen Ipsen seine Strategie angepasst“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ipsen. Ziel sei es, künftig besser auf die schneller werdenden Innovationszyklen reagieren zu können. Außerdem müsse man das Geschäft unabhängiger von der Konjunktur aufstellen.

Das Unternehmen will drei von sechs Produktionsstandorten schließen: in Rumänien, China und Japan. Der Standort in Kleve aber soll erhalten bleiben. Das aber sei nur mit einem Strukturwandel möglich. „Die Weiterentwicklung des Werks in Kleve in ein Exzellenzzentrum für Öfen der Atmosphärentechnik ist ein wichtiges Signal für die Bedeutung des Standortes Kleve innerhalb des Konzerns. Dass im Gegenzug die Vakuumöfen-Technologie an die amerikanische Tochtergesellschaft in den USA verkauft wird, ist – was den Stellenabbau bei uns angeht – schmerzlich. Dieser Schritt ist aber notwendig, um die verbleibenden Arbeitsplätze und den Standort in Kleve zu sichern und zukunftssicher aufzustellen,“ sagt Paul van Doesburg, CEO Ipsen Deutschland.

Die IG Metall erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, von den Entlassungen "erschüttert, aber nicht überrascht" zu sein. Man habe sich seit einem Jahr mit der Geschäftsführung in Tarifverhandlungen befunden – bislang ergebnislos. Über die Stellenstreichungen aber erfuhr die Gewerkschaft erst am Mittwochmittag. "Wenn man Stellen tatsächlich sozialverträglich abbauen will, wundert es mich sehr, den Verhandlungspartner in eine solche Entscheidung nicht einzubeziehen", sagt Gewerkschaftssekretär Bernd Börgers.