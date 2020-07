Fußball-Kreis Kleve/Geldern : Die Kreisliga A spielt in zwei Gruppen

Kreis Kleve Der Kreis-Fußballausschuss hat die Gruppen eingeteilt und dabei das umgesetzt, wofür die Mehrheit der Vereine sich bei einer Videokonferenz ausgesprochen hat. In der Kreisliga A gibt es zwei Aufsteiger und bis zu fünf Absteiger.

Die Kreisliga A im Fußball-Kreis Kleve/Geldern wird in der kommenden Saison zunächst in zwei Gruppen mit jeweils zehn Teams spielen. Anschließend werden in einer Aufstiegsrunde mit den jeweils fünf besten Mannschaften beider Gruppen die beiden Teams ermittelt, die den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Die restlichen Mannschaften kämpfen in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der Klasse. Wie viele Teams runter in die B-Liga müssen, hängt vom Ausgang der Saison in der Bezirksliga ab – bis zu fünf kann es erwischen.