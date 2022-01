Schulen Kalkar : Anmeldungen zu den Kalkarer Schulen im Februar

KALKAR Das Anmeldeverfahren beginnt am 12. Februar. Die Stadtverwaltung bittet, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen und nur zur Anmeldung persönlich zu erscheinen.

Die städtische Realschule erwartet Interessierte am Samstag, 12. Februar, von 9 bis 14 Uhr, am Montag, 14. Februar, und am Mittwoch, 16. Februar, von 14 bis 16 Uhr. Folgende Abschlüsse und Qualifikationen können an der Realschule erworben werden: Mittlerer Schulabschluss nach Klasse 10, Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe oder eines Berufskollegs.