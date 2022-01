Fußball-Kreisliga A : Trainer Stefan Stang verlässt die SG Keeken/Schanz

Kleve Nach zehn Jahren ist Schluss. Der Coach verlässt im Sommer den Verein. Zuvor wartet aber noch die Abstiegsrunde. Das Ziel ist der Klassenerhalt.

Insgesamt war er zwei Jahrzehnte lang ununterbrochen als Trainer im Einsatz. Jetzt ist die Zeit für eine Pause und mehr Privatleben gekommen. „Ich habe momentan nicht vor, eine neue Mannschaft zu übernehmen“, so Stang. Vor dem „Ruhestand“ muss er mit seinen Schützlingen allerdings noch eine Aufgabe bewältigen, die es in sich hat. Als aktueller Tabellenletzter der Vorrunden-Gruppe 1 der A-Liga Kleve/Geldern ist die Teilnahme an der Abstiegsrunde bereits besiegelt. In 14 Spielen hat die SG Keeken/Schanz gerade einmal neun Punkte gesammelt. Folgerichtig ist Stang mit dem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden. „Wir haben einfach zu viele Punkte verschenkt. Es gab genug Spiele, in denen mehr drin war“, sagt der Trainer. Als Hauptgrund für die magere Ausbeute nennt er die personelle Situation. „Wir haben als Dorfverein nun einmal nur einen Kader, der eigentlich zu klein ist, um in der A-Liga eine gute Rolle spielen zu können. Wenn zwei oder drei Spieler ausfallen, macht sich das sofort negativ bemerkbar. Aber es gab fast keine Partie, in der wir wirklich Chancenlos waren“, sagt Stang.