Kriminalität in Kevelaer : Wieder Kupferrohre an Antoniuskirche gestohlen

Wieder Kupferrohre an Antoniuskirche gestohlen

Kriminalität in Kevelaer

Kevelaer Die Polizei sucht Zeugen nachdem erneut Kupferrohr an der Antoniuskirche gestohlen wurde.

Wieder war die St. Antoniuskirche das Ziel von Kupferdieben. Wie die Polizei meldet, muss sich der Diebstahl zwischen dem 5. und 12. Juni ereignet haben. Diesmal entwendeten die bislang unbekannten Täter ein etwa 3,5 Meter langes Regenfallrohr aus Kupfer. Bereits im März war an dieser Kirche ein fünf bis sechs Meter langes Kupferfallrohr verschwunden. Auch damals war niemand beobachtet worden, obwohl die Kirche direkt am Roermonder Platz liegt.

Da bereits vor diesen beiden Vorfällen Rohre gestohlen worden waren, hatten die Verantwortlichen einige Leitungen schon durch Plastikrohre ersetzt. Die Vorfälle waren auch mit ein Grund dafür, dass geplant ist, die Kirche anzustrahlen. Pfarrer Andreas Poorten hatte seinerzeit erklärt, dass die Beleuchtung auch mit ein Mittel sein wolle, um in Zukunft Unbekannte abzuhalten, rund um die Kirche ihr Unwesen zu treiben. Wenn Strahler leuchten, werde sich niemand an der Kirche zu schaffen machen, so die Hoffnung.