Veranstaltungen in Kevelaer : „Atempause“ zieht für ein Jahr an die Dreifachturnhalle

„Atempause“ zieht für ein Jahr an die Dreifachturnhalle

Veranstaltungen in Kevelaer

Kevelaer So langsam sind auch in Kevelaer die sommerlichen Temperaturen 2019 zu spüren, und der gerade erschienene Programmflyer der „Atempause im August“ soll definitiv richtig Lust auf Sommer, Entspannung und Fitness machen.

Das von der Wallfahrtsstadt Kevelaer organisierte dreiwöchige Programm vom 5. bis 23. August unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ soll dank der zahlreichen Sportpartner auch in diesem Jahr wieder sehr abwechslungsreich werden. „Ob Auspowern, Gesundheit und Entschleunigung, für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas Passendes dabe“, versprechen die Organisatoren. Auch der traditionelle Abschlussabend mit Verpflegung durch Edeka Brüggemeier und Rewe Narzynski sowie das Open-Air-Kino, präsentiert von der Volksbank an der Niers, wird als abschließendes Highlight der Veranstaltung nicht fehlen.