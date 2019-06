Brauchtum in Kevelaer : Buntes Programm zum 140. Geburtstag

Kervenheim Der Theaterverein „Gemütlichkeit“ Kervenheim feierte Jubiläum. Dazu waren verschiedene Überraschungen vorbereitet worden. Unter anderem wurden auch die Theaterkönigin und der Theaterkönig ermittelt.

140 Jahre und kein bisschen leise — diese Redewendung passt zum Theaterverein „Gemütlichkeit“ (TVG). Die Mitglieder feierten jetzt ihr Vereinsjubiläum. „Es war ein grandioses Fest, das in die Annalen des Theatervereins eingehen wird“, so der Vorsitzende Erich Derricks. Alle seien voll des Lobes für die sehr guten Vorbereitungen durch den Vorstand des TVG gewesen.

Termine Premiere am Samstag, 26. Oktober um 19.30 Uhr, weitere Aufführungen am Sonntag, 27.Oktober, um 18 Uhr, Freitag, 1. November, um 19 Uhr, Sonntag, 3. November, um 15 Uhr Theater am Mittag mit Kaffee und Kuchen Info www. tvg-kervenheim.de

Mit dem Busunternehmen aus Kervenheim ging es weiter nach Winnekendonk zum Bauernhofcafe Binnenheide. Der neue Inhaber, auch als singender Wirt bekannt, Dennis van den Berg, erwartete den Theaterverein in den festlich dekorierten Außenanlagen und Räumlichkeiten. Alle Festgäste standen am Eingang des schönen Cafés bei strahlendem Sonnenschein Spalier. Mit einem Präsentiermarsch wurde das junge und attraktive Königspaar vom TVG mit Erdbeersekt königlich empfangen

Nachdem sich alle Anwesenden so richtig gestärkt hatten, konnte es im Programm weiter gehen. Ein ganz besonderes Quiz (Wer wird nicht Millionär?) hatte Stefan Spittmann vorbereitet. Die Gruppe um den ältesten im Verein „Hein Halman“ konnte die intressanten Fragen rund um das „Theaterspiel“ am besten beantworten und wurde Quiz-Sieger.

Danach kam noch ein „armer Holländer“ (Theo Bruckmann ) zu Besuch. Dieser Holländer bat in einer gereimten Rede um Asyl. Besonders gerne in Kervenheim beim Theaterverein, da möchte er leben in „Saus und in Braus - hier werd’ ich ein Star, holt mich hier raus!