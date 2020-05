Unterstützung dank Windkraft : Weezer Windstiftung stiftet Fahrzeug für „Café Konkret“

Der neue Wagen des Teams von Cafe Konkret in Weeze. Foto: ja/Stiftung Jetzt Weeze

Weeze Die ganze Gemeinde soll von den Windrädern profitieren. Das war seinerzeit das Ziel. Jetzt gab es wieder Geld aus der Stiftung. Mit dem neuen Transporter kann das „Café Konkret“ besser helfen.

Die vielen ehrenamtlichen Helfer der karitativen Einrichtung, die Bedürftige in der Gemeinde Weeze, die oftmals in schwierigen Lebenssituationen stecken, unterstützt, freuen sich über den neuen Transporter. Der Transporter bietet viel mehr Platz für den Transport von Waren, die an etwa 80 Haushalte im Gemeindegebiet geliefert werden. Ferner erleichtert der Transporter auch das Abholen von Waren beispielsweise von Lebensmittelläden, die dem „Café Konkret“ Ware zur Verfügung stellen.