Kritik an Minister Laumann : Pflegeheime in NRW können Besuchskonzepte nicht umsetzen

Pflegeheime in NRW können Besuchskonzepte nicht umsetzen

Kritik an Minister Laumann

Ein Mann sitzt in einem Altenpflegeheim in seinem Zimmer. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wuppertal/Dortmund Nach der Lockerung des Besuchsverbots in Pflegeheimen dämpfen Einrichtungsträger Erwartungen auf ein problemloses Wiedersehen mit Angehörigen. Minister Laumann habe Hoffnungen geweckt, die man vielerorts nicht erfüllen könne.

„Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen“, sagte Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen.

„Wir fürchten, dass es am Sonntag zu herzzerreißenden Szenen kommt, wenn Angehörige wieder wegfahren müssen ohne die Bewohner gesehen zu haben.“ Den Unmut und die Enttäuschung darüber oder über lange Wartezeiten müssten dann Pflegeheime auffangen, in denen die Personalsituation in der Corona-Krise ohnehin extrem angespannt sei.