Opladen : CDU: Stadt soll Naturgut helfen

Siebenschläfer und andere Tiere liegen den Mitarbeitern des Naturguts Ophoven ebenso am Herz wie Pflanzen. Sie wollen die Natur insbesondere Kindern nahe bringen. Foto: Naturgut Ophoven

Leverkusen Wegen der Corona-Pandemie benötigt die Opladener Einrichtung dringend finanzielle Unterstützung. Sie hat sich deshalb an die Parteien gewandt.

Die CDU sorgt sich um den Fortbestand des Naturgutes Ophoven und will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass die Einrichtung von der Stadt Leverkusen weiter unterstützt wird. „In NRW ist diese Mischung aus Bildung, Natur und Parkfläche fast einzigartig“, erklärt der Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz. „Mit dem Naturgut hat Leverkusen ein Alleinstellungsmerkmal, dass es nun zu bewahren gilt.“

Die Opladener Einrichtung benötigt dringend finanzielle Unterstützung, um den Betrieb und die Existenz auf Dauer zu ermöglichen. Dies teilte Marianne Ackermann, die Vorsitzende des Fördervereins Naturgutes, in einem Brief allen Parteien in Leverkusen mit. Zwar würden das Gelände und die Spielmöglichkeiten von den Leverkusenern noch gut besucht, allerdings fänden durch die Corona-Pandemie die Bildungsangebote, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen nicht statt.