Es gibt auch Objekte in Kevelaer : Kreis plant derzeit keine Corona-Kontrollen in Unterkünften von Erntehelfern

Auch in der Region wohnen Saisonarbeiter, die beispielsweise bei der Ernte helfen. Foto: dpa/Uwe Anspach

KEVELAER Auch in der Marienstadt gibt es Häuser, in denen Saisonarbeiter auf engem Raum zusammenleben. Das Ordnungsamt hat ein Auge drauf.

Nach den Vorfällen rund um die Schlachtbetriebe in Coesfeld sind die Unterkünfte für Leih- und Saisonarbeiter in den Fokus geraten. Auch in Kevelaer sind manche Bürger beunruhigt, weil es hier auch Objekte gibt, in denen Arbeiter eng zusammenwohnen.

Wie berichtet, hat der Kreis Kleve in zwei Schlachtbetrieben Tests der Mitarbeiter veranlasst. In Unterkünften von Erntehelfern dagegen gibt es vom Kreis keine Kontrollen. „Die Durchführung von Tests bei Erntehelfern ist durch den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen“, so Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. Damit gebe es auch keinen „Rechtsgrund“ für Kontrollen, den brauche man, um beispielsweise Privathäuser betreten zu können.