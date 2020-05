Spenden über APH in den Niger : Hilfe läuft nach Videobotschaft an

Eine besondere Nahrungsmittelhilfe gibt es auch für Mütter mit kleinen Kindern. Foto: APH

Kevelaer Die Aktion pro Humanität meldet: Das erste Hilfspaket ist bereits im Niger angekommen. Hier wird die hungernde Bevölkerung unterstützt. Bald sollen auch Sauerstoff-Generatoren kommen.

Vor einiger Zeit erreichte eine Video-Botschaft von Erzbischof Laurent Lompo den Niederrhein. Darin bat der nigrische Geistliche eindringlich um Hilfe – und die Niederrheiner reagierten prompt: Mehr als zwei Tonnen Nahrungsmittel, Medikamente und medizinische Gerätschaften stehen inzwischen für den Niger bereit. Viele kleine und größere Spenden haben möglich gemacht, dass der Erzbischof bereits jetzt säckeweise Hirse und Mais kaufen und unter der hungerleidenden Bevölkerung verteilen konnte.

„Wir sind so glücklich, weil es endlich wieder etwas zu essen gibt für die Menschen“, habe der Sozialarbeiter Diedonné fast ins Telefon gerufen, berichtet die Kevelaerer Medizinerin und Vorsitzende der Aktion pro Humanität (APH), Dr. Elke Kleuren-Schryvers. „Im Hintergrund hörte man viele aufgeregte Stimmen – der Anruf kam direkt aus der APH-Brunnenregion im Niger, aus dem Departement Tillabri, das am schwersten vom Terror und vom Hunger betroffen ist.“ Das Departement liegt an der Grenze zu Burkina Faso und Mali. Eine ländliche, bitterarme Region, die seit der Corona-Pandemie und dem Lockdown noch eine Last mehr aufgeladen bekommen hat.

Die Nahrungsmittel, Säcke mit Hirse und Mais, sind angekommen. Foto: APH

Dieudonné ist seit Jahren der verantwortliche Sozialarbeiter und Koordinator des Erzbistums Niamey für eine Region von etwa einer Viertelmillion Menschen. Er wird seit 2005, dem Beginn der Brunnenbau-Aktivitäten, vom Niederrhein aus finanziert: von der Familie Seibt-Stiftung auf der Grav-Insel in Wesel-Flüren. Und: Aktuell sind zu Beginn des Jahres wieder fünf Brunnen fertiggestellt worden. Hier sind private Familien-Brunnen-Spenden (unter anderem Seibt/Grav Insel) oder das Brunnen-Engagement der „Familie Janssen & viele“ in Sonsbeck ebenso beteiligt wie Firmen oder Gruppen/Vereine, die Brunnen im Niger bauen wollen, um den Menschen Zugang zu Wasser, zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. 42 Brunnen konnten seit 2005 gebohrt werden, von professionellen Brunnenbohrunternehmen angelegt. 15.000 Euro kostet die Realisierung eines Brunnens, der wiederum etwa 20.000 bis 25.000 Menschen mit sauberem Wasser versorgt. Alle Brunnen sind in Funktion – auch die, die schon 2005 angelegt wurden.

Erzbischof Laurent Lompo habe es sich nicht nehmen lassen, den Lkw mit der Hirsefracht selbst zu begleiten, so Dr. Elke Kleuren-Schryvers. „Trotz aller Terrorgefahr, die derzeit aufgrund von Covid-19 etwas geringer geworden ist – und mit einer Ausnahmegenehmigung der Regierung für den Nahrungsmitteltransport, denn die Hauptstadt Niamey ist abgeriegelt.“

Das Cerealien-Lager für Mais und Hirse in Makalondi ist jetzt wieder ganz gut gefüllt. Erzbischof Laurent Lompo berichtet, wie überglücklich die Menschen waren. Wieder sind es vertraute APH-Partner, die schnell und unbürokratisch geholfen haben: die Stiftung der Familie Seibt, der Verein „Wir helfen Kindern weltweit“, das Bistum Münster, die Zevens-Stiftung, die Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer und Action medeor aus Tönisvorst. „Doch auch unglaublich viele Einzelspender und Förderer waren mit im Boot“, so die APH-Vorsitzende. Alle „Nothilfe-Aktivisten“ bewiesen, „dass wir deutlich über den Tellerrand unserer eigenen Betroffenheit hinaus schauen zu den wirklich Leidenden. Danke sehr allen für dieses großartige Engagement der Mitmenschlichkeit, für das beherzte Teilen.“