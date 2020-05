Nach Coronapause in Kevelaer Twisteden : Freizeitpark Irrland ist teilweise wieder geöffnet

Twisteden Auch der Erlebnisbauernhof in Twisteden musste wegen der Corona-Pandemie länger geschlossen bleiben als sonst. Jetzt ist der Betrieb hier wieder angelaufen.

Beim Freizeitpark Irrland in Twisteden war alles für die neue Saison vorbereitet als die Corona-Krise den Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. Im Zuge der Lockerungen ist zumindest ein Teil des Areals wieder geöffnet. In den Bereich West durften die Besucher schon in der vergangenen Woche. Denn dieses Areal umfasst den früheren Vogelpark Plantaria. „Damit galten hier auch die Regeln für einen Zoo und es konnte schon früher geöffnet werden“, erläutert Ludger Holla vom Ordnungsamt der Stadt Kevelaer. In dem Bereich sind unter anderem Spielplätze und der Erlebnisbauernhof untergebracht. Inzwischen dürfte auch der ganze Park öffnen, doch momentan wolle man erst einmal nur den Westteil zugänglich machen. Hintergrund ist, dass aktuell noch nicht genug Personal vorhanden sei, um das ganze Gelände wieder zu öffnen. Man sei froh, dass die Besucher zumindest wieder einen Teil nutzen könnten, hieß es. Geöffnet ist der Park von 9 bis 19 Uhr. Karten sollen die Besucher sich vorher online kaufen.