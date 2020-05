Leiharbeiter in Schlachthöfen : Gesundheitsämter dürfen in die Unterkünfte

Emmerich/Kleve/Goch/Kranenburg Die Gesundheitsämter dürfen in die Unterkünfte von Leiharbeitern und testen, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist. NRW-Gesundheitsminister Laumann will, dass die Behörden vor Ort genau hinschauen.

Der Kreis Klever CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann teilte die neue Entwicklung auf Anfrage mit.

Der Minister reagiert damit auf Kontrollen in verschiedenen Schlachthöfen in NRW, in denen Leiharbeiter aus Osteuropa positiv getestet worden sind. In den Schlachthöfen finden deshalb jetzt überall Kontrollen statt.

Doch das hilft in Emmerich, Kleve, Kranenburg und Goch nichts, weil hier die Leiharbeiter zwar wohnen, aber in den Niederlanden arbeiten.

Laumann hat deshalb mit Blick auf das Infektionsschutzgesetz die Gesundheitsämter im Land angewiesen, auch in den Unterkünften der Leiharbeiter zu testen. Und er hat den Gesundheitsminister in den Niederlanden angerufen und ihn gebeten, auch dort in den Schlachthöfen zu testen.

Beide Maßnahmen sollen sicherstellen, dass sich in der Fleischindustrie, die das Schlachten und Zerlegen der Tiere an Leiharbeiterfirmen abgegeben hat, nicht heimlich ein Gesundheitsrisiko für die gesamte Bevölkerung bildet. Die Leiharbeiter werden zum Großteil von den Leiharbeitsfirmen in Sammelunterkünften untergebracht, in denen bei einer Erkrankung keine Quarantäne möglich ist. Falls sich überhaupt einer der Arbeiter traut, zum Arzt zu gehen. In Emmerich sind beispielsweise nur vier Fälle bekannt, wie Stadtsprecher Tim Terhorst mitteilte. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Alleine 3600 Menschen aus Osteuropa leben in der Stadt. Darunter überwiegend Polen, die in der Bauindustrie in den Niederlanden arbeiten. Aber auch viele Rumänen, deren Zahl auf 800 bis 1000 geschätzt wird. Um sie geht es überwiegend. Während die Menschen aus Polen mittlerweile oft mit ihren Familien eigene Wohnungen bezogen haben, sind die Leiharbeiter aus Rumänien in Sammelunterkünften untergebracht. Sie bleiben mehrere Monate in der Stadt, sind teilweise im Rathaus nicht einmal gemeldet und damit nicht registriert.

In Emmerich gibt es 40 Sammelunterkünfte. Sie werden nun wohl bald vom Gesundheitsamt aufgesucht werden.

Bergmann ist froh, dass Minister Laumann das Problem nun angeht. „Ich stehe in engem Kontakt mit ihm in der Sache“, so Bergmann. Der Kreis Kleve sei als grenznaher Kreis besonders betroffen von diesem Problem. Mit Ergebnissen rechnet Bermann in der kommenden Woche.

