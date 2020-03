Kunstprojekt des Gymnasiums Kevelaer : Kevelaer und München in neuem Licht

Kevelaer Mehr als 70 Aquarelle und Zeichnungen von Schülern der Kunst-AG werden anlässlich der Feierlichkeiten zu 60 Jahren Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer gezeigt.

Gerade die Kevelaerer werden manches Objekt aus ihrer Heimatstadt wiedererkennen. Vielleicht erinnern sie sich auch noch an die Wochenenden, an denen die Schüler mit dem Malblock in der Hand in der Stadt saßen. Wer in Ruhe einen weiteren Blick auf das „Urban Sketching“ werfen möchte, kann einen der handlichen Din-A5-Kunstkataloge erwerben. Auf 100 Seiten finden sich Zeichnungen von Kevelaer und München. Der Katalog ist für zehn Euro während der Ausstellung in der Sparkasse Kevelaer und im Sekretariat des Kevelaer Gymnasiums erhältlich.