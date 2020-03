Senioren aktiv in Kevelaer : Bingo, Bingo

Info

Programm „Senioren aktiv“ bietet eine ganze Reihe von Veranstaltungen an. In dieser Woche geht es zum Landtag nach Düsseldorf. Am Donnerstag, 19. März, gibt es ab 14.30 Uhr Spiele. Am Donnerstag, 26. März, findet ab 14.30 Uhr der nächste Bingo-Nachmittag statt.



„Osterkaffee“ Am Donnerstag, 2. April, ist „Osterkaffee“. Zu Gast ist der Mädchenchor St. Marien. Dafür muss man sich anmelden unter 02832 9792538.