Bürgermeisterwahl in Weeze : Opposition unterstützt Koenen

Weeze SPD, Grüne und FDP haben erklärt, dass sie die Bürgermeister-Kandidatur des Fachbereichsleiters der Gemeinde Weeze begrüßen. Er wird gegen Guido Gleißner von der CDU um den Chefsessel im Rathaus kämpfen.

In Weeze wird die Bürgermeisterwahl voraussichtlich auf einen Zweikampf hinauslaufen. Wie berichtet, hat Georg Koenen seinen Hut in den Ring geworfen. Diese Nachricht war für viele am Freitag eine faustdicke Überraschung. Der Leiter des Ordnungsamtes will als unabhängiger Bewerber antreten. Zuvor hatte die CDU bereits Guido Gleißner als ihren Kandidaten nominiert.