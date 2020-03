Theo und Renate Pohl sind 50 Jahre verheiratet : Ein Ständchen zur Goldhochzeit

Weeze Theo und Reante Pohl heirateten vor 50 Jahren. Da gründeten sie auch ihre Gärtnerei.

Auf der Kirmes in Weeze lernten sich Theo und Renate Pohl kennen. Jetzt konnten sie ihre Goldhochzeit feiern. Die Eltern von Theo Pohl stammen aus Weeze und wurden 1945 nach Vinzelberg bei Magdeburg in Sicherheit gebracht. Dort kam Theo Pohl zur Welt. Zusammen mit seinen Eltern kehrte er nach Kriegsende wieder nach Weeze zurück. Er wurde Gärtner. Seine Frau Renate wurde 1946 in Buxtehude geboren. Die gelernte Näherin kam 1964 nach Weeze. Vor 50 Jahren gründeten sie die Gärtnerei, die der Gärtnermeister Theo zusammen mit Renate aufbaute und bis zur Pension und Übergabe an den Sohn führte. Im vorigen Jahr gab es den „Goldenen Meisterbrief“. Vor vier Monaten wurden sie Opa und Oma einer Enkelin. Theo Pohl ist unter anderem seit 65 Jahren aktiv im Musikverein Weeze, der mit dem Tambourcorps Weeze, dem MGV Weeze und dem Frauenchor Weeze vor dem durch die Nachbarschaft „Die Klostervögel“ toll geschmückten Wohnhaus ein Ständchen gab.