Malwettbewerb in Kevelaer : Mit Stift und Pinsel zum Traumfahrrad

Malwettbewerb in Kevelaer

Kevelaer Kinder, die Spaß am Malen haben, können bei einem besonderen Wettbewerb der Stadt Kevelaer mitmachen. Das Thema: Mein Traumfahrrad. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

(RP) Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, die Spaß haben am Malen, können noch bis zum 1. April am großen Malwettbewerb der Stadt Keve­laer teilnehmen. Das Thema: „Mein Traumfahrrad“. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, so die Organisatoren aus dem Bereich Tourismus & Kultur. Ein besonderes Anliegen der Wallfahrtsstadt ist es, auch Kindergartengruppen und Schulklassen bei dem Malwettbewerb mit einzubeziehen.