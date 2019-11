Buchvorstellung in Kevelaer : Kevelaerer Ansichten

Kevelaer Der neue Heimatkalender des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ist veröffentlicht. Schwerpunkt ist diesmal die Wallfahrtsstadt. Doch auch die umliegenden Kommunen sind vertreten. Es gibt mehr als 30 Autoren.

Die Präsentation des Buches fand am Donnerstag im Niederrheinischen Museum in Kevelaer statt. Denn die Wallfahrtsstadt steht im Mittelpunkt des Heimatkalenders. Gleich fünf Beiträge sind ihr gewidmet. Was auch Museumsdirektorin Veronika Hebben freute, die als „Hausherrin“ unter den Gästen die stellvertretende Landrätin Hubertina Croonenbroek und den stellvertretenden Bürgermeister Johann Peter van Ballegooy begrüßte. Der outete sich als Fan des Druckwerks. „Der Geldrische Heimatkalender gehört seit 1966 zu meinen regelmäßigen Buchkäufen“, sagte er. Er sei eine Fundgrube für Kunst, Geschichte, Architektur und Sprache. Keinen Zweifel hegt der stellvertretende Bürgermeister daran, dass dieses „Schatzkästchen“ auch weiter so bestehen bleibe.

Doch auch die Kommunen aus der Umland von Kevelaer sind mit mindestens einem Beitrag vertreten. Das riesige Gelände von Laarbruch wird in seiner Eigenschaft als Biotop vorgestellt. Ein Thema ist, wie sich im Mittelalter Friedrich Barbarossa und der Graf von Geldern gegen die Rheinhochwasser wehrten. Ein Beitrag kommt auf das verschwundene Spiegelobjekt in der Sparkasse Geldern zu sprechen und ordnet es kunstgeschichtlich ein. Was eine Katze mit drei Pfoten in Aldekerk vor rund 100 Jahren trieb erfährt der Leser ebenso wie die Geschichte über einen verschwundenen Pfarrer in Issum und über einen in Tränen aufgelösten Kaiser Wilhelm II. Die Mundart fehlt auch diesmal nicht, zum Beispiel durch die Auflistung von Redewendungen auf Sevelener Platt.