Tickets für Festival in Weeze 2023 : Film macht Appetit auf Parookaville vor dem Vorverkaufsstart

Weeze Den Termin haben sich viele notiert: Am Sonntag, 2. Oktober, startet der Ticketverkauf für das Festival 2023. Vorher können die Fans beim Aftermovie in Erinnerungen schwelgen.

Das erste Parookaville nach der Corona-Pause hatte alle Rekorde gebrochen. Mit 225.000 Besuchern kamen an den drei Tagen so viele Fans wie noch nie nach Weeze „Nach der Pause war das gesamte Parookaville-Areal im Juli erfüllt von besonders ausgelassenen und glücklichen Vibes. Von den ersten Momenten auf der Campsite über die rauschende Pre-Party am Donnerstag bis zu den drei spektakulären Showtagen mit Superstars wie Tiësto, Steve Aoki, Nervo und Robin Schulz – die Citizens of Parookaville haben ihre Stadt endlich wieder mit Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit erfüllt“. meinen die Parookaville-Macher.