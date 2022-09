Tagung „Volle Kraft voraus – zukunftsstark, gesund und wettbewerbsfähig bleiben“ : Hohe Krankenstände verhindern

Weeze Viele Unternehmen beklagen einen Ausfall von Arbeitskräften. In Weeze gab es einen Kongress mit Konzepten, die das Problem lösen sollen.

Erst die Corona-Krise, Lieferkettenprobleme, fehlendes Personal, jetzt die hohen Energiekosten und die Inflation: Unternehmen haben es aktuell mit Krisen zu tun, die schwerwiegender sind als vieles, was vor 2020 passiert ist. Und ein Problem kommt noch hinzu: Die vielerorts hohen Krankenstände. Deswegen veranstaltete die AOK Kleve-Wesel zusammen mit der Kreis Klever Wirtschaftsförderung sowie dem zur AOK gehörenden Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF-Institut) für die Unternehmen im Kreis Kleve einen Workshop. „Volle Kraft voraus – zukunftsstark, gesund und wettbewerbsfähig bleiben“ hieß er und fand am 20. September in Weeze statt. 75 Unternehmer waren bei der Veranstaltung dabei, die im Bürgerhaus Weeze stattfand. Von 13 bis 18 Uhr hörten sich die Unternehmer Vorträge an, wie sie krisenfester werden, wie sie trotz Widerständen weiter erfolgreich sind – und vor allem wie sie hohen Krankenständen vorbeugen.