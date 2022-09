Scheibe vor der Kamera gerissen : Unbekannte beschädigen Radaranlage in Kervenheim

Kervenheim Die Sache fiel bei der Auswertung der Fotos aus der Kamera im Blitzer auf. Offenbar ist jetzt das Glas vor dem Objektiv beschädigt.

Der Kreis Kleve hat mit seiner Blitzanlage in Kervenheim kein Glück. Erneut ist die Anlage an der Kreuzung Winnekendonker Straße / Schloss Wissener Straße beschädigt worden. Diesmal demolierten Unbekannte die Verkleidung des Blitzgerätes und schlugen offenbar auch auf die Glasscheibe vor der Kamera ein. Aufgefallen war die Sache nämlich, als der Kreis Kleve am Montag die Bilder vom Wochenende auswerten wollte.

Wenn der Täter gehofft hat, die Bilder mit seiner Aktion zu zerstören, ist ihm das allerdings nicht gelungen. „Auf den Fotos ist immer noch gut zu erkennen, wer bei den fotografierten Fahrzeugen am Steuer saß und welches Kennzeichen die Wagen haben“, so ein Sprecher der Kreispolizeibehörde. Es sei gut möglich, dass auch der Täter geblitzt wurde und auf den Fotos zu finden ist.

Vandalismus in Wülfrath : Bank am Krapps Teich mutwillig beschädigt – 600 Euro Belohnung für sachdienlichen Hinweis

Unbekannte legen Feuer in Sparkassen-Tiefgarage in Geldern

Polizei geht von gezielter Straftat aus : Unbekannte legen Feuer in Sparkassen-Tiefgarage in Geldern

Das wird aber schwieriger werden als bei anderen Vorfällen, bei denen Unbekannte eine Radar-Kamera demolierten. Wenn die Anlage nach so einem Vorfall nämlich defekt war, waren die Täter oft auch die letzten, die in die Radarfalle gegangen waren. Im aktuellen Fall funktionierte das Blitzgerät allerdings ganz normal weiter, also ist unklar, wann sie genau demoliert wurde. Nach Angaben der Polizei muss sich der Vorfall zwischen Sonntag, 22.40, und Montag, 3.30 Uhr ereignet haben. Zumindest so weit lasse sich das Zeitfenster einengen.