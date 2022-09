Zahl der Geflüchteten in Kevelaer steigt : Geflüchtete: Projekt mit Caritas macht Hoffnung

Kevelaer Die Zahl der Geflüchteten in Kevelaer steigt weiter. Die Kommune hat Turnhallen vorbereitet. Über die Caritas können Wohnungen angemietet werden.

Die Stadt Kevelaer hatte, wie berichtet, einen dreiwöchigen Zuweisungsstopp bei der Bezirksregierung erwirkt. Der lief am Montag ab und an dem Tag standen morgens bereits die ersten Geflüchteten vor dem Rathaus. Seit Montag nahm Kevelaer bereits 12 Personen neu auf.

Wie berichtet, ist die Kroatenhalle bereits mit Vertriebenen belegt. In Kürze wird auch die Turnhalle der Hubertus-Grundschule genutzt. Sollte man auch da die Grenzen kommen, wäre die Turnhalle in Kervenheim die nächste Option. Die Stadt ist ständig auf Suche nach Wohnraum. Das wird immer schwierieger. Zumindest einen Lichtblick gebe es, so Ludger Holla von der Stadtverwaltung. „Das Projekt mit der Caritas entwickelt sich zu einem echten Erfolgsmodell“, berichtet er. Inzwischen sei es gelungen, darüber fünf bis sechs Wohnungen zu bekommen. „Das ist in der kurzen Zeit mehr als ich bis zum Jahresende erhofft hatte.“