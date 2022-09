Klausurtagung der Regionalbeiräte Blumen & Pflanzen : Innovation und Nachhaltigkeit: Landgard zeichnet Betriebe aus

Herongen Die Erzeugergenossenschaft Landgard hat ihre Awards vergeben. Die Preisträger sind Lukas und Philipp Weilbrenner (Nachwuchspreis), Mario und André Segler (Innovationspreis) sowie Rainer Carstens und Paul-Heinrich Dörscher (Nachhaltigkeitspreis). Die Verleihung war der Höhepunkt der Klausurtagung aller Regionalbeiräte des Bereiches Blumen & Pflanzen.

Die Verleihung der Awards markierte den Höhepunkt der Abendveranstaltung im Rahmen einer Klausurtagung aller Regionalbeiräte des Bereiches Blumen & Pflanzen im hessischen Grünberg. In der Kategorie „Nachwuchspreis“ wird eine Persönlichkeit gewürdigt, der es gelungen ist, die Nachfolge in einem bestehenden Betrieb erfolgreich sicherzustellen und ihn zukunftsfähig am Markt zu positionieren. Die Preisträger Lukas und Philipp Weilbrenner leiten den Betrieb Gartenbau Weilbrenner im pfälzischen Freinsheim seit 2019 zusammen mit ihrem Vater Bernd. Beide sind in den Gewächshäusern des elterlichen Betriebes groß geworden. Aus der spielerischen Auseinandersetzung mit Pflanzen ist dann mit der Zeit immer mehr professionelles Interesse am Gartenbau entstanden. Daher war beiden früh klar, auch später im Betrieb mitarbeiten zu wollen. In modernen, klimatisierten Gewächshäusern kultiviert Gartenbau Weilbrenner auf 3000 Quadratmetern rund 50 verschiedene Karnivoren-Arten. Zwischen 600.000 und 700.000 Jungpflanzen wachsen jährlich vom Sämling bis zur verkaufsfertigen fleischfressenden Pflanze heran und werden über Landgard vermarktet.