Neuer Leiter in Kevelaer gesucht : Arbeitsbelastung im Ordnungsamt „exorbitant“

Kevelaer Die Krisen halten das Kevelaerer Amt in Atem. Mitten in der schwierigen Situation wird auch noch ein neuer Leiter gesucht. Wie die Stadt reagiert.

Kaum eine Abteilung im Rathaus war in den vergangenen Jahren so beansprucht wie das Ordnungsamt. Die Kollegen und Kolleginnen dort mussten sich um Corona kümmern, um die Unterbringung von Geflüchteten, sind im Krisenstab eingebunden. „Die Arbeitsbelastung ist exorbitant hoch. Schließlich müssen wir diese zusätzlichen Aufgaben mit der gleichen Personalzahl wie vor drei Jahren stemmen“, sagt Ludger Holla, der unter anderem für den Bereich Ordnungsamt bei der Stadt Kevelaer zuständig ist.

Um das alles überhaupt noch leisten zu können, wird im Ordnungsamt jetzt umstrukturiert. Ab dem 1. Oktober gelten dort bis auf Weiteres eingeschränkte Öffnungszeiten. Das Amt öffnet an den Markttagen Dienstag und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Ansonsten ist der Bereich nur nach Terminabsprache und in wichtigen Angelegenheiten geöffnet. Telefonisch ist das Ordnungsamt während der normalen Dienstzeiten der Verwaltung unter 02832 122832 sowie per Mail über ordnungsamt@kevelaer.de erreichbar.