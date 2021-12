Tambourcorps Weeze : Ehrungen und Führungswechsel beim TCW

Weeze Michael Peters trat als Vorsitzender nicht mehr zur Wiederwahl an, sein Nachfolger ist Tim Janssen. Die Ausbildung der Spielleute soll Priorität haben.

Einen Wechsel gab es an der Spitze: Michael Peters stand nach 13 Jahren im Amt des ersten Vorsitzenden für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung. Hubert Ingenbleek bedankte sich in einer emotionalen Rede bei ihm für seine geleistete Arbeit. Der Vorstand überreichte ein persönliches Geschenk in Form einer großen beleuchteten Fotowand. Die Versammlung wählte Tim Janssen zum neuen ersten Vorsitzenden. Er betonte in seiner Antrittsrede, dass in den kommenden Jahren die Ausbildung neuer Spielleute oberste Priorität haben müsse.