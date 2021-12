Spende im Kreis Heinsberg : Fahrräder für Verkehrserziehung

Erkelenzer Land Spende für die Kreisverkehrswacht: Jacobs Gruppe berücksichtigt Kinder und spendet Fahrräder, Helme, Warnwesten und Sicherheitsreflektoren.

Die Heinsberger Kreisverkehrswacht fördert unentwegt die Entwicklung und sichere Teilnahme am Straßenverkehr durch die Radfahrausbildung an den Grundschulen im Kreis Heinsberg. Auf den Wegen, die sie mit dem Fahrrad zurücklegen, geraten sie aber auch in neue, teils gefährliche Verkehrssituationen. Um den Kindern entsprechende Verhaltensregeln mitzugeben, ist das Radfahrtraining unerlässlich. Die Ausbildung im geschützten Raum der Schule gilt als Kernstück schulischer Verkehrserziehung. „Für Kinder bedeutet das Fahrrad sehr viel. Denn damit können sie selbstständig ihre Umgebung erkunden und beispielsweise zu Freunden und Verwandten fahren“, erklärt Johannes Kiwitt die behutsame Vorgehensweise. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen beginnen zunächst die theoretischen Übungen mit dem Lern- und Übungsheft „Die Radfahrausbildung“. In der Jahrgangsstufe 4 steht dann die praktische Fahrradprüfung auf dem Ausbildungsprogramm, welches die Kinder dazu bringt, sich zu souveränen Verkehrsteilnehmern zu entwickeln. Ihre Ausrüstung finanziert die Kreisverkehrswacht des Kreises Heinsberg in der Hauptsache aus Spendenmitteln und Mitgliedsbeiträgen.