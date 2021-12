Gesellenprüfung in Mönchengladbach : Kfz-Gesellen sind erstmals in Rheydt geprüft worden

Kfz-Gesellen sind erstmals in Rheydt geprüft worden

Gesellenprüfung in Mönchengladbach

Mönchengladbach 36 Kfz-Mechatroniker sind an dem Standort in Mönchengladbach geprüft worden. Das digitale Prüfungsformat erwies sich dabei als erfolgreich.

Mönchengladbach war erstmals Prüfungsstandort für Auszubildende im Kfz-Bereich. Am großen Tag der Gesellenprüfung wurden landesweit insgesamt 1000 Prüfungen abgenommen – das sind in Summe rund 180.000 Prüfungsfragen. 36 Kfz-Mechatroniker wurden am „Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik“ mit der im Handwerk einmaligen Online-Gesellenprüfung getestet.