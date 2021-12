Stadt Straelen dankt verdienten Mitarbeitern : Verabschiedung und Dienstjubiläen

Straelen In einer kleinen Feierstunde wurden im Straelener Hof langjährige Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Blumenstadt durch Bürgermeister Bernd Kuse gewürdigt.

In einer kleinen Feierstunde wurden im Straelener Hof Mitarbeiter der Stadtverwaltung anlässlich ihrer Jubiläen nach 25 und 40 Dienstjahren gewürdigt oder in den Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Bernd Kuse dankte ihnen. Seinem Dank schlossen sich die Fachbereichsleiter Uwe Marksteiner, Harald Purath und Christian Hinkelmann, sowie Robin Schmidt, Betriebsleiter Versorgungs- und Verkehrsbetrieb sowie Abwasserbetrieb, der Leiter des Baubetriebshofs Michael Smits und Ludger Kup vom Personalrat an. Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierten sie alle Sonja Schoofs, die nicht an der Feierstunde teilnehmen konnte, und Ludger Janßen. Sonja Schoofs arbeitet seit August 1996 im Montessori-Kinderhaus. Ludger Janßen begann seinen Dienst bei der Stadt als Hausmeister im Rathaus, bevor er 2007 an die Katharinenschule wechselte. Auf 40 Jahre kann Ralf Wefers zurückblicken. Er absolvierte bereits seine Ausbildung bei der Stadt Straelen und war lange Jahre im Sozialamt tätig. Im Mai 2013 wechselte er in die Rentenstelle. In den Ruhestand treten Monika Trienekens, Dorothea Genings, Margret Linßen sowie Gottfried Ripkens ein. Monika Trienekens arbeitete nach ihrer Ausbildung bei der Stadt im Wasserwerk und wurde 2014 zur Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes bestellt. Dorothea Genings war als Sekretärin für das Städtische Gymnasium tätig und übernahm im April 1995 die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten für die Stadt Straelen. Auch Margret Linßen absolvierte ihre Ausbildung bei der Stadt und arbeitet lange Jahre in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit sowie Stadtmarketing. 1984 wurde sie zur Standesbeamtin bestellt. Seit 1986 hat Gottfried Ripkens für den Baubetriebshof als Gärtner gearbeitet. In den letzten Jahren war er hauptsächlich im Schulbereich und in den städtischen Jugendeinrichtungen tätig.