Wemb : Alois van de Langenberg wird „Zuckerplaats“-König

„Stammtisch op de Schanz“ in Wemb Die Mitglieder des „Stammtisches op de Schanz“ konnten Alois van de Langenberg zum „König“ küren. Er durfte sich über die höchste Anzahl erwürfelter „Zuckerplaats“ freuen.“

(RP) Im vergangenen Jahr musste das traditionelle „Zuckerplaats doppeln“ des „Stammtisches op de Schanz“ wegen Corona leider ausfallen. Diesmal konnte es – wenn auch mit reduzierter Teilnehmerzahl – wieder stattfinden. Das „Zuckerplaats doppeln“ steht im engen Zusammenhang mit dem Festtag „Mariä unbefleckte Empfängnis“ der katholischen Kirche, der alljährlich am 8. Dezember begangen wird. Bis in die 60-iger Jahre hinein wurden die süßen aus sehr dünn ausgerolltemTeig bestehenden „Zuckerplaats“ am 8. Dezember selbst ausgewürfelt. Danach wurde dieser Brauch auf den darauf folgenden Sonntag verlegt.