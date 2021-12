Geschäft Königin der Niederlande in Kevelaer : Hier gibt es das ganze Jahr über Krippen

Kevelaer Das Geschäft „Königin der Niederlande“ ist bei den Kunden weit über Kevelaer hinaus bekannt. Auch beim Krippenmarkt war das Team mit dabei.

Der Name des traditionsreichen Familienunternehmens ist jedem Kevelaerer und fast jedem Kevelaer-Besucher ein Begriff. Seit etwa 90 Jahren besteht das Geschäft der Familie Kühnen, „Königin der Niederlande“, an der Hauptstraße und jeder Krippenliebhaber und -interessierte kann dort ein breites Angebot in Augenschein nehmen. Das ganze Jahr hindurch, besonders aber in der Weihnachtszeit, bleiben viele Kevelaer-Gäste an den Schaufenstern des Ladenlokals stehen. Denn dort können die beeindruckenden, etwa 80 Zentimeter großen, Krippenfiguren aus Holz bewundert werden.