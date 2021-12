Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen : Weeze: Dachstuhlbrand am zweiten Weihnachtstag

Weeze Gegen 0.30 Uhr ging am Sonntag die Meldung über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Weeze ein. Die beiden 44 und 48-jährigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Feueralarm am zweiten Weihnachtstag in Weeze: Gegen 0.30 Uhr ging am Sonntag die Meldung über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Weeze ein. Die beiden 44 und 48-jährigen Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen.