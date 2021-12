Verein „Engel gibt es überall“ ehrt in Geldern Ehrenamtliche : Sie sorgen für Glücksmomente

Sie wurden von Ingrid Stermann vom Verein „Engel gibt es überall“ für ihr uneigennütziges Engagement ausgezeichnet: (v. l.) Klaus-Uwe Dommert, Hendrik und Uwe Geurtz. Foto: Heinz Spütz

Geldern/Kevelaer Sie helfen Geflüchteten, sie bringen Weihnachtspäckchen nach Osteuropa: Klaus-Uwe Dommert, Hendrik und Uwe Geurtz. Für ihr Engagament wurden sie in Geldern vom Verein „Engel gibt es überall“ ausgezeichnet.

Engel gibt es überall – man muss sie nur mit anderen Augen sehen – oder im Alltag entdecken. Ingrid Stermann vom gleichnamigen gemeinnützigen Verein hat im vergangenen Jahr genauer hingeschaut. Und sie entdeckt.

Einer von ihnen ist aus Perspektive der Vorsitzenden der 64-jährige Klaus-Uwe Dommert. Der Kevelaerer, nach zwei schweren Krankheiten zum Rentner geworden, kümmert sich seit dem ersten Tag um Asylanten, die in der Pilgerstadt eingetroffen sind. Er hilft Familien in Kevelaer und Winnekendonk bei alltäglichen Dingen, besorgt ihnen Wohnungen und Arbeit. „Für die Kinder gibt er Nachhilfe in Deutsch, Englisch, Mathe und Naturkunde“, berichtet Ingrid Stermann. Und Klaus-Uwe Dommert kümmert sich Tag für Tag um Essentielles, bringt den Kindern aber auch ein Stückchen Erlebnis. Bereitet den Kleinsten Freude im tristen Alltag, fährt mit ihnen zu Tierpark in Weeze und organisiert mehr. „Als ich ihn Zuhause besuchte, sah seine Wohnung aus wie ein Kaufmannsladen. Überall Geschenke und Dinge, Süßigkeiten, Kinderspielzeug. Geschenke und Dinge, die er mit seiner eigenen Rente bestreitet“, ergänzt Ingrid Stermann, warum dieser Mitmensch aus ihrer Sicht mit dem „Silbernen Engel“ ausgezeichnet wurde.

Info 305.000 Euro für gemeinnützige Arbeit Viele Projekte Seit zehn Jahren gibt es den Verein „Engel gibt es überall“, der sehr vielseitig Projekte, bis dato mit einer Gesamtsumme von 305.000 Euro unterstützt. Inzwischen ist die Zahl der aktiven Helfer auf rund 35 bis 40 ausgeweitet. Von den streng limitierten Silberengeln (250 Stück) für ehrenamtliches Engagement wurden bislang 50 Ehrenzeichen verliehen.

„Sie haben es mehr als verdient. Sie opfern ihren Urlaub, setzen sich beruflich, persönlich, familiär ein“, überreicht Stermann zwei weitere Engel an Uwe und Hendrik Görtz. Stermann bedankte sich bei beiden ehrenamtlichen Helfern für „1565 Glücksmomente“ seit Beginn der Idee im Jahr 2017. So viele Päckchen seien seit dem Start der Aktion nach Osteuropa transportiert worden. Ziele sind Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in entlegensten Regionen von Bulgarien; Moldawien, Rumänien und der Ukraine.

Das Paar aus Winnekendonk wirbt intensiv für die gute Sache bei verschiedenen Adressen im Gelderland. Nach dem Einsammeln geht es zum Weitersortieren in größere Sammellager, wo nochmals nach Geschlecht und Alter auf Paletten gestapelt wird. Schließlich gehen die Präsente von der Sammelstelle in Goch zum Zentrallager nach Hanau. Von dort startet der große Weihnachtspäckchenkonvoi, den Uwe Görtz bereits im ersten Jahr begleiten durfte. Damals waren es 30 Päckchen, im Jahr 2020 schon 679. Trotz der pandemiebedingten „Werbebremse“ wurde in diesem Jahr noch 412 Präsente verschickt.