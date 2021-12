Debatte zu Verkehrssicherheit : ADFC fordert Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit für die City

Kevelaer Auch in Kevelaer wird über Temporeduzierung diskutiert. Eckehard Lüdke kritisiert, dass vor allem aus Sicht der Autofahrer geplant werde.

In vielen Kommunen wird derzeit wieder über das Thema „Tempo 30“ diskutiert. Wie berichtet, gibt es eine solche Debatte auch in Kevelaer. In einer Sitzung war über mehrere Anträge für Tempo-30-Zonen beraten worden, dabei kam die Idee auf, über flächendeckende Temporeduzierungen nachzudenken.

Nach Auffassung des ADFC sollte bundesweit Tempo 30 die Regelgeschwindigkeit innerorts sein, lediglich für große Straßen lasse sich fallweise eine höhere Geschwindigkeit ermöglichen, so Eckehard Lüdke vom ADFC. In der Wallfahrtsstadt, ganz besonders auch in den Außenstadtteilen, sei die generelle Ausweisung von Tempo 30 überaus sinnvoll und führe neben deutlichen Lärmminderungen vor allem zu einer spürbaren Anhebung der Verkehrssicherheit und Reduzierung von Abgasen. Die Einsparung von Fahrtzeit im Sekundenbereich entstehe mit einem hohen Maß an Belastung für die Anwohner, einer signifikant höheren Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere der besonders schutzbedürftigen.