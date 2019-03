Wirtschaft in Kevelaer: Kevelaers Geschäftswelt bündelt seine Kräfte

KEVELAER Große Resonanz auf erste Sitzung des neuen Wirtschafts- und Verkehrsvereins. Versammlung wählte den Vorstand.

Dass auch noch Frühlingsanfang war, mag Zufall gewesen sein, passte aber zur Aufbruchsstimmung, die am Mittwochabend im Konzert- und Bühnenhaus zu spüren war. Auf den Tischen hatte jemand vierblättrige Kleeblätter mit der Aufschrift „Tag des Glücks“ verteilt und einen Platz zu bekommen, war eine Schwierigkeit, so voll war der Saal. So voll, dass die Vorsitzende des Verkehrsvereins ganz gerührt war. „Ich bin sprachlos und überwältigt über diese große Anzahl und Begeisterung. Es freut mich, dass das neue Konstrukt so gut angenommen wird“, sagte Gabriele Polders, für die der Abend auch so etwas wie eine Abschiedsvorstellung war. Bereits 2015 hatte sie angekündigt, den Vorsitz abgeben zu wollen, mit der Gründung des neuen Wirtschafts- und Verkehrsverein war dieser Zeitpunkt gekommen.