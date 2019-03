Festival in Weeze: Parookaville - 85.000 Fans fiebern dem kleinen Jubiläum entgegen

Für das Megafestival haben die Organisatoren die nächsten Künstler bekannt gegeben. Unter anderem ist Felix Jaehn wieder mit dabei.

So flott geht das eben in der Festivalwelt, da wird bei der fünften Auflage eines Events bereits Jubiläum gefeiert. Im schnelllebigen Musikgeschäft sicherlich nicht die schlechteste Idee, wobei am Niederrhein der Volksmund ja bereits nach drei Auflagen von einer Tradition spricht. Auf jeden Fall fiebern nicht nur die Fans Parookaville entgegen, auch die Organisatoren können es kaum erwarten: „Für unser erstes, kleines Jubiläum wollen wir natürlich ein ganz besonderes Line-Up präsentieren. Neben den Weltstar-Headlinern auf der Mainstage hat das Artist-Team besonders die Breite des Programms im Blick. Wir haben in jedem Genre die spannendsten Acts am Start“, so Bernd Dicks vom Parookaville-Team. Dazu werde es einmalige Kooperationen geben, die man auf keinem anderen Festival erleben könne, zum Beispiel Yellow Claw mit Flux Pavilion und Valentino Khan. „Das wird verrückt!“ so Dicks.