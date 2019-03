Rund um Kevelaer : Kunst trifft Kuchen in der Binnenheide

Dennis van den Berg vom Café Binnenheide freut sich mit Hannelore Ehrlich, Jürgen Ophey und Annika Selders über das neue Programm. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer Theaterstücke zum Zwei-Gang-Menü, Bierbrauseminar und Piano Matinee, im Café zwischen Achterhoek und Winnekendonk ist mehr als nur das Klappern von Kuchengabeln zu hören. Herzhaft kann das Team auch.

Essen und Unterhaltung geboten bekommen steht im Café Binnenheide demnächst auf dem Programm. Der Theaterverein 4c gibt die Kurzstücke „Die Vereinsmeier“ und „Der 75. Geburtstag“ dort zum Besten. Die Schauspieler stellen sich der besonderen Herausforderung. Eine Bühne gibt es nicht. „Wir spielen mitten im Publikum“, sagt Hannelore Ehrlich vom Theaterverein 4c.

Was am Freitag, 5. April, auf die Teller kommt, das entscheidet Dennis van den Berg, der Pächter der Binnenheide. Ein Zwei-Gänge-Menü soll es sein. Was es gibt, ist noch eine Überraschung. Die Teilnahme kostet 39,90 Euro, Beginn ist um 20 Uhr. Allerdings möchte er, dass sich das kulturelle Ereignis auf dem Teller widerspiegelt. „Vielleicht mache ich ein Theatergesicht aus Balsamico“, überlegt er laut.

Info Ansprechpartner für die Veranstaltungen Anmelden Die meisten Veranstaltungen sind mit Anmeldung. Die ist möglich per Mail an info@bauerncafe-binnenheide.de oder telefonisch unter 02832 2279. Auf www.bauerncafe-binnenheide.de gibt es einen Veranstaltungs-Überblick. Ort Das Café Binnenheide hat die Adresse Binnenheide 19. Montag ist Ruhetag.

Genuss, Kultur und Erlebnis laute das Motto in diesem Jahr. Seitdem er das Café Ende 2017 von der Familie Pellander übernommen hat, wurde einiges umgekrempelt. Für die Stammkunden bedeute es einen Mehrwert, sagt van den Berg. Anlocken möchte er nicht nur die Besucher aus dem Ruhrgebiet, die ohnehin das Café mitten in der Natur besuchen, sondern mehr und mehr die Leute aus der Gegend. Deswegen bietet er jetzt auch einen Mittagstisch an, dienstags bis freitags von 12 bis 17 und samstags und sonntags von 12 bis 14. Auf der komplett neuen Speisekarte stehen mehr als 15 Pfannekuchengerichte „mit Bio-Eiern aus der Nachbarschaft“, sagt der Gastronom. Strammer Max gehe immer, es gibt aber auch die „Stramme Regina“. „Wir nennen einige Gerichte nach unseren Mitarbeitern“, sagt er schmunzelnd. Das komme auch gut bei den Gästen an. Zur Info: Die „Stramme Regina“ ist ein Strammer Max mit Käse.

Ebenfalls zum Schmunzeln sollen die flotten Sprüche, die im Garten aufgestellt sind, sein. „Karotten verbessern die Sehkraft, Wein verdoppelt sie“, gibt van den Berg einen zum Besten. Weil die Sprüche so gut ankommen, werden die Tafeln demnächst auch zum Kauf angeboten.

Aber es geht nicht nur süß, sondern auch herzhaft zu, zum Beispiel beim Bierbrauseminar mit Thomas Molderings am 12. April. Von 19 bis 23 Uhr wird es dann ganz praktisch, die Teilnahme kostet 44,90 Euro pro Person. Zwei Wochen später steht ein Whisky-Tasting auf dem Programm. Für 69,90 Euro dürfen nicht nur sechs verschiedene Single Malts verkostet werden, sondern auch das dazu passende Gericht. Am 11. Mai kann nach einem Frühstück zur Kräuterwanderung mit Heilpraktikerin Martina Kamps aufgebrochen werden. Musikalisch wird es bei den verschiedenen Matinee-Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Los geht es am Sonntag, 7. April, um 9.30 Uhr mit der Hausband Miikado und einem Wohlfühl-Schlemmerbuffett. Die Teilnahme hieran kostet 19,90 Euro.