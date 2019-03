Gesundheit in Kevelaer: Terminprobleme bei vollem Wartezimmer

KEVELAER Ein Anrecht auf Behandlung am selben Tag gibt es nicht. Ein Mann aus Kevelaer kritisiert das System.

Am nächsten Morgen sei er zu seinem Hausarzt nach Uedem gefahren. Dort habe er dann die Auskunft bekommen, dass es zurzeit keine freien Termine gebe, er solle nach Hause fahren, man werde sich bei ihm melden, wenn ein Termin frei ist. Als er nichts hörte, fuhr er gegen 17.30 Uhr noch einmal in die Praxis, da sich die Beschwerden verschlimmert hatten. Hier habe er die Auskunft bekomme, dass immer noch nicht abzusehen sei, wann ein Termin frei werde. Er könne ja in die Apotheke gehen und sich das Medikament besorgen. Der Arzt könne nachher die entsprechende Verordnung ausstellen. Verärgert habe er die Praxis verlassen und sei am nächsten Morgen ins Krankenhaus nach Kevelaer gegangen. Dort sei er umfassend untersucht, geröngt und mit Medikamenten versorgt worden. Die Ärzte hätten eine schwere Bronchitis mit Verdacht auf Lungenentzündung festgestellt.