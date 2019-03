Denkmalschutz: Denkmalgeschützte Grabstätten werden renoviert

Das Grab von Heinrich Moors auf dem Friedhof in Kevelaer. Foto: Marvin Wibbeke

Kevelaer Die Ruhestätte des Bildhauers Heinrich Moors liegt ziemlich am nord-östlichen Ende des Kevelaerer Friedhofs. Der Grabstein des 1940 verstorbenen Künstlers ist mit einer Büste einer Heiligen mit hinterfangenem Heiligenschein versehen, die Moors selbst gefertigt hat.

Direkt davor steht ein kleiner Busch, die Fläche davor ist etwas zugewuchert. Auffällig ist das gelbe Schild, das an dem Grabstein hängt und auf dem „Achtung! Unfallgefahr!” prangt. Ein Zustand, der nicht von langer Dauer sein soll. Deshalb gründet sich in Kevelaer ein Verein, der das ändern möchte.

Denkmalschutz wird in Kevelaer großgeschrieben. Das ist nicht erst seit der öffentlichen Suche nach einem oder mehreren ehrenamtlichen Beauftragten für die Denkmalpflege klar. Die Denkmäler sind vielfältig. An Häuserfassaden oder gesamte Gebäude denken viele vermutlich als erstes. Doch neben Bodendenkmälern und Wegekreuzen gibt es noch weitere Denkmäler: zum Beispiel die auf den Friedhöfen. Und genau bei den renovierungsbedürftigen Grabsteinen will der Verein „DenkMal-Freunde” ansetzen.