Verkehrsverein der Stadt Kevelaer stellt sich neu auf

Verkehrsverein Kevelaer : Verkehrsverein richtet sich neu aus

Der Verkehrsverein der Marienstadt soll unter anderem die Aktionen koordinieren, um das Einkaufen in der Innenstadt attraktiver zu machen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

KEVELAER Ziel ist es, die Wallfahrtsstadt Kevelaer als starke Marke der Zukunft zu platzieren. Es geht um die Bündelung vieler Faktoren. Der dafür zu erstellende neue Satzungsentwurf soll Ende September verabschiedet werden.

Viele Puzzleteile ergeben das vollständige neue Gesamtbild, die Wallfahrtsstadt Kevelaer als starke Marke der Zukunft zu platzieren. Ein Element auf dem Weg zum großen Ganzen, so die Analyse der externen Berater, bedeutete die Neuausrichtung des bisherigen Verkehrsvereins Kevelaers. Und zwar in gebündelter Form mit allen Einzelgruppen und Akteuren, die sich bisher in der einen oder anderen Spezialisierung um die Vermarktung oder Werbung für Kevelaer engagieren. Prinzipiell geht es um die Bündelung vieler Faktoren, etwa um Optimierung der Struktur und Vernetzung, um effizienten Ressourceneinsatz, eine gemeinsame Marschrichtung einzuschlagen.

Für Rainer Killich, Geschäftsführer des Verkehrsvereins Kevelaer, steht nach einer Findungsphase und der Ausarbeitung der Details über etwa anderthalb Jahre die entscheidende Versammlung an. Der etwa 250 Mitglieder starke Verein, so betont er, werde sich nicht auflösen. Denn beim Verkehrsverein handele es sich um ein funktionierendes Vereinskonstrukt mit großer Verlässlichkeit. „Wir laden in Kürze persönlich ein und legen schon den neuen Satzungsentwurf bei, der dann hoffentlich in der Versammlung Ende September verabschiedet wird“, so der Geschäftsführer.

Bisher bestehe nur ein Arbeitstitel für den neu ausgerichteten Verein unter einem Dach: Wirtschafts- und Verkehrsverein Kevelaer. „Diese Institution soll die Interessen aller und branchenübergreifend wahrnehmen. Idealerweise dient sie als Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, die zudem die Standpunkte der Unternehmen vertreten“, ergänzt Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns den Vereinszweck. Killich bestätigt: „Wir müssen im Sinne der Werbegemeinschaften die Kräfte bündeln für Kevelaer.“ Bruns fährt anschließend fort. „Wenn alles so eingerichtet ist, wie wir uns das vorstellen, wäre der neue Wirtschafts- und Verkehrsverein sogar eine vorzeigbare Geschichte mit Modell-Charakter.“

Dr. Rainer Killich vom Verkehrsverein begrüßt die Neuregelung. Foto: Archiv



Immer wieder sei es in der Vergangenheit vorgekommen, dass bei den Projekten in einzelnen Gremien Themen und Aufgaben bearbeitet worden seien, die dann in der weiteren Realisierung in anderen Arbeitskreisen erneut behandelt werden mussten. Das sei zeitaufwändig gewesen. Jetzt gehe es künftig darum, Organisations-Dopplungen zu vermeiden, Initiativen für unternehmerische Projekte zu entwickeln. Der neue Verein bilde eine gemeinsame Plattform etwa für den Einzelhandel, Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Wallfahrt und Gastronomie und Hotellerie, Vermarktung sowie Kommunikation.

Für die Vernetzung werde ein Beirat von 14 Mitgliedern gebildet, hinzu gesellen sich die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien, Bürgermeister und Wallfahrtsrektor sowie sieben Vertreter aus den Vereinen. Im Beirat bündelten sich also die Kräfte aller Interessengruppen, er steuere und unterstütze die Zusammenarbeit, um beste Rahmenbedingungen zu schaffen, erklären Bruns und Killich.