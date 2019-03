Kriminalität in Kevelaer : Vandalen wüten im Hotel-Rohbau

Ein Bild der Zertstörung: Izabella Gilner von der Firma Janssen begutachtet die eingetretene Wand. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Unbekannte haben auf der Hüls in Kevelaer in dem Gebäude eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie traten Wände ein und stahlen Werkzeuge. Jetzt will die Polizei verstärkt Streife rund um das Projekt fahren.

Eigentlich läuft alles nach Wunsch. „Wir liegen gut im Zeitplan, auch das Wetter spielt mit, wir gehen fest davon aus, dass das Hotel im Herbst eröffnet wird“, sagt Holger Behrens von der Rilano-Gruppe, die das neue Hotel auf der Hüls in Kevelaer betreiben wird.

Doch jetzt haben Vandalen den Rohbau heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, müssen die bislang unbekannten Täter unglaublich gewütet und einen hohen Schaden hinterlassen haben. Obwohl auch einiges gestohlen wurde, geht die Polizei davon aus, dass es hier vor allem um reine Zerstörungswut ging. „Die Täter sind nicht wie Einbrecher vorgegangen, die versuchen, eher Lärm zu vermeiden. Hier ging es den Unbekannten wohl vor allem um puren Vandalismus“, sagt Polizeisprecher Michael Ermers.

INFO Rilano-Gruppe betreibt das Hotel in Kevelaer Projekt Entstehen wird ein Komplex, der aus den drei Bereichen „Übernachtung“, „Restaurant“ und „Medizinisches Versorgungszentrum“ (MVZ) besteht. Betreiber Das Hotel wird von der Rilano-Gruppe betrieben, die auch ein Hotel in Kleve hat. 78 Zimmer wird der Komplex später haben, dazu kommen fünf Suiten.

Im Gebäude sei jede Menge zerstört worden. Die Täter hatten unter anderem Rigipswände eingetreten, um in einen Raum zu gelangen, in dem Werkzeug lagerte. Das nahmen die Unbekannten mit. Vermutlich war das aber nur eine Zufallsbeute, auf die es die Täter gar nicht abgesehen hatten.In einem anderen Teil des Rohbaus zerstörten sie nämlich ebenfalls grundlos Wände und traten Löcher in die Platten.

Die Unbekannten rollten außerdem Klebeband auf mehreren Metern ab und wickelten damit die Gipsplatten ein. Mehrere Säcke mit Spachtelmasse und Kleber hatten die Täter nach draußen geworfen.

Der Vandalismus der Täter machte auch vor der Kaffemaschine nicht halt. Die Unbekannten verschmierten diese wie auch andere Gegenstände mit dort vorgefundenen Baumaterialien. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Eindringlinge wüteten laut Polizei auf der ersten und dritten Etage des Neubaus. Hier übergossen sie auch eine Kaffeemaschine und einen Schutzhelm mit Spachtelmasse. Darüber kippten sie auch noch einen Karton mit Schrauben aus. Die Polizei kann über diesen blinden Vandalismus nur den Kopf schütteln und hofft darauf, dass sich Zeugen melden. Die Taten müssen sich am Wochenende zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ereignet haben.

Auch bei der Baufirma ist man entsetzt über den Vorfall. Als Konsequenz wird es Kontrollen durch private Sicherheitsdienste geben. Auch die Polizei hat angekündigt, an der Baustelle auf der Hüls jetzt verstärkt Streife zu fahren. Zudem sollen die Arbeiter als weitere Maßnahme jetzt auch abends das Werkzeug mit nach Hause nehmen, damit auf dem Gelände nichts zu holen und ein Einbruch sinnlos ist.

Es ist nicht der erste Vorfall am Hotelbau. Ganz zu Beginn der Arbeiten hatten Unbekannte am Kran Kabel entwendet. Dabei war es dann aber anscheinend wirklich darum gegangen, etwas zu stehlen. Danach sei es über Monate komplett ruhig gewesen. Auch am Gradierwerk, das in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet wird, sei nichts passiert.

In etwa 14 Tagen wird die Fassade des neuen Hotels auch dicht sein, dann können Unbefugte nicht mehr so einfach in das Gebäude gelangen. Gerade deshalb sei es ärgerlich, dass jetzt noch etwas vorgefallen ist.

Wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest, so die Polizei. Er sei erheblich. Zumindest hat der Vandalismus keinen Einfluss auf den Fortschritt der Arbeiten. Die Schäden seien in den vergangenen Tagen behoben worden.