Wemb: Wember diskutieren Pläne zur Ortsumgestaltung

Wemb Viele, die mal ab und zu durch Wemb fahren, könnten es schon bemerkt haben. Wenn man die Ortsdurchfahrt L 361 entlangfährt, ist die Ortsmitte straßentechnisch kein wirklicher Hingucker. Einigen Wember Einwohnern ist dies schon lange bewusst und sie sind daher schon seit Jahren bestrebt, das zu ändern.

„Es geht vor allem darum, die Ideen und Vorschläge der Bürger einzusammeln und auch zu erfahren, was vielleicht überhaupt nicht erwünscht ist. So dass wir am Ende eine möglichst breite Akzeptanz für unsere Pläne erhalten“, betonte Thomas Drißen von „Wir für Wemb“. Der gemeinnützige Verein hatte unter anderem zur Bürgerwerkstatt eingeladen.

Ebenfalls mit von der Partie war die Gemeinde Weeze, die katholische Kirchengemeinde und die Hochschule Rhein-Waal in einer unterstützenden Rolle. Die größte Partei aber waren natürlich die Wember Bürger, die zahlreich erschienen waren, um sich an der Diskussion zu beteiligen.

Und genau da kamen dann die Bürger ins Spiel. In den anschließenden 20 Minuten hatten sie Zeit, sich die auf drei Tischen ausliegenden Pläne anzugucken, zu diskutieren, zu kritisieren, aber auch zu loben. So ergab sich dann ein Stimmungsbild, das am Ende der Veranstaltung besprochen wurde. Viele Komplimente erhielt die geplante Schaffung eines neuen Kirchenvorplatzes mit neugestaltetem Wegbelag, der die Kirche zum Ehrenmal öffnen soll. Auch eine Farbgestaltung des Wegbelags, um Einrichtungen mehr zu betonten, wurde positiv aufgenommen. Genau so wie die Verlegung des nördlichen Ortseingangs weiter nach Norden. Hier gab es aber noch mehr Wünsche der Wember für eine Umgestaltung. Fast einstimmig sprachen sie sich für eine eindeutige Vorfahrtsregelung aus, ob nun durch eine Beschilderung oder Gestaltung.